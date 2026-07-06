ПСЖ підписав конкурента для російського воротаря

ПСЖ оголосив про трансфер голкіпера Алессандро Лонгоні.

Про це повідомила пресслужба французьког клубу.

Контракт із футболістом розрахований до 2031 року. 18-річний уродженець Комо гратиме у новій команді по 16-м номером.

Попереднім клубом Лонгоні був Мілан U-20, за який він провів 38 матчів, пропустивши 45 голів та 7 разів зберіг свої ворота "сухими".

Зазначається, що він стане конкурентом російського воротаря Матвія Сафонова.

Напередодні нападник ПСЖ і збірної Португалії Гонсалу Рамуш став гравцем Мілана.