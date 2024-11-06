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Шахтар забив перший гол у Лізі чемпіонів-2024/25

Ігор Чернявський — 6 листопада 2024, 20:33
Шахтар забив перший гол у Лізі чемпіонів-2024/25
ФК Шахтар

Шахтар відзначився голом у матчі 4 туру основного етапу Ліги чемпіонів проти Янг Бойз.

На 27-й хвилині "гірники" пропустили внаслідок результативної помилки Артема Бондаренка, але вже за чотири хвилини відновили паритет. Кевін підключив по флангу Георгія Судакова, а той виконав ідеальний простріл у воротарський майданчик, який у дотик замкнув Олександр Зубков.

Цей гол став не лише першим м’ячем Шахтаря в Лізі чемпіонів-2024/25, а й взагалі першим взяттям українських команд у єврокубках – Динамо в Лізі Європи ще не забивало. Втім, уже завтра кияни також можуть перервати суху серію – команда Олександра Шовковського зіграє проти Ференцвароша.

Янг Бойз Шахтар Донецьк Ліга чемпіонів-2024/25

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