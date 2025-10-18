Асист у першому ж матчі після травми: Судаков допоміг Бенфіці перемогти у Кубку Португалії

Вчора, 17 жовтня, відбувся матч 1/32 фіналу Кубку Португалії, у якому Шавів приймав Бенфіку.

У старртовому складі "орлів" вийшов Георгій Судаков, для якого ця гра була першою після травми, якої він зазнав у розташуванні збірної України. І хавбек одразу ж відзначився результативною дією.

На 79-й хвилині зустрічі Судаков віддав гольову передачу на Евангелоса Павлідіса, який оформив дубль. Саме два голи від грецького форварда принесли Бенфіці перемогу з рахунком 2:0 та путівку до наступного раунду турніру.

Кубок Португалії-2025/26

1/32 фіналу, 17 жовтня

Шавіш – Бенфіка 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 8 Павлідіс, 0:2 – 79 Павлідіс.

Для Георгія Судакова цей асист став уже другим у складі Бенфіки цього сезону. На його рахунку також два голи за лісабонський колектив.

Нагадаємо, що без Георгія Судакова збірна України обіграла Азербайджан (2:1) у відборі чемпіонату світу 2026 року.