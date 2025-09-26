Судаков – другий найдорожчий півзахисник поза топ-5 ліг Європи за версією CIES

Український півзахисник Бенфіки Георгій Судаков зайняв другу сходинку в рейтингу найдорожчих хавбеків поза топ-5 ліг Європи за версією Міжнародного центру спортивних досліджень (CIES Football Observatory).

Про це повідомив сайт CIES.

Вартість Судакова оцінюється в 44,8 млн євро. Водночас найдорожчим став Родріго Моура з Порту, вартість якого складає 50,1 млн, а замкнув топ-3 футболіст країни-агресора Росії Алєксєй Батраков з московського Локомотива.

Георгій став гравцем лісабонського клубу наприкінці серпня. Трансфер гравця обійшовся португальському клубу у 27 мільйонів євро (оренда за 6,75 мільйона та обов’язковий викуп за 20,25 мільйона євро) плюс 25% від суми наступного трансферу півзахисника.

Нагадаємо, одноклубник та земляк Судакова, голкіпер Анатолій Трубін, у цьому рейтингу став найдорожчим воротарем.