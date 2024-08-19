Від радощів і рими заплелися: Судаков емоційно відреагував на перший матч у статусі капітана

Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков поділився враженнями від першого виходу на матч з капітанською пов’язкою.

21-річний хавбек присвятив цій події пост у своєму Instagram.

"2012 рік, цей хлопчик мріє грати за донецький Шахтар… 2024 рік, цей хлопець виходить з капітанською повʼязкою за донецький Шахтар! Мрійте, працюйте, вірте. Адже мріяти не шкідливо. Мріяти так важливо. Усе в житті можливо!" — написав Судаков.

Георгій вперше вивів Шахтар на матч у статусі капітана перед поєдинком 3 туру чемпіонату України проти Лівого берега. Перша поява Судакова з капітанською пов’язкою виявилася фартовою — у непростому матчі "гірники" перемогли з рахунком 1:0.