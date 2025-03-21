Transfermarkt оновив оціночну вартість гравців УПЛ після закриття зимового трансферного вікна
Георгій Судаков
ФК Шахтар
Transfermarkt оновив оціночну вартість гравців чемпіонату України після закриття зимового трансферного вікна.
Так, найдорожчим серед представників УПЛ залишився півзахисник Шахтаря Георгій Судаков, вартість якого оцінили у 32 мільйони євро.
Найбільший приріст отримав Аліссон Сантана з Шахтаря, який з 4,5 млн подорожчав до 10 млн. Також непогано зросла трансферна вартість нападника Динамо Володимира Бражко (з 9 до 12 млн євро). Загалом у топ-10 – одразу семеро представників Шахтаря та три гравці Динамо.
Найдорожчі гравці УПЛ за версією Transfermarkt
- 1. Георгій Судаков (Шахтар) – 32 млн євро
- 2. Микола Матвієнко (Шахтар) – 18
- 3-5. Володимир Бражко (Динамо) – 12
- 3-5. Кауан Еліас (Шахтар) – 12
- 3-5. Кевін (Шахтар) – 12
- 6. Владислав Ванат (Динамо) – 11
- 7-10. Микола Шапаренко (Динамо) – 10
- 7-10. Аліссон (Шахтар) – 10
- 7-10. Артем Бондаренко (Шахтар) – 10
- 7-10. Марлон Гомес (Шахтар) – 10
Раніше Transfermarkt оновив вартість гравців Англійської Прем'єр-ліги. У двох українських футболістів АПЛ змінилася трансферна цінність.