Винесли на ношах: колишній голкіпер Ліверпуля отримав удар у голову під час матчу

Досвідчений голкіпер Брюгге Сімон Міньйоле не дограв матч із Шарлеруа через зіткнення з нападником суперника Жеремі Петрісом.

Пресслужба Брюгге повідомила, що футболіст отримав струс мозку, але обійшлося без переломів.

Епізод стався на 52 хвилині за рахунку 2:1. Сам матч завершився перемогою Брюгге 4:2.

Шарлеруа вдалося вибігти в атаку, воротар вирішив підстрахувати захист і вибіг за межі штрафного майданчику. Після зіткнення 37-річний Сімон втратив свідомість.

🚨| 🇧🇪🤕 The initial tests on Simon Mignolet shows he has a concussion but no fractures, but he will spend the night in the hospital for observation. #CLUCHA



(@DAZN_BEFR)pic.twitter.com/rpp4CGzOH9 — Absolute Belgian Fans 🇧🇪 (@BelgianFans) March 17, 2025

Футболісти обох команд відразу почали сигналізувати рефері, що треба зупинити гру. Лікарі Брюгге швидко кинулися на допомогу. Через кілька миттєвостей Сімона винесли з поля на ношах.

Blessure-update Simon Mignolet ℹ️



Na de eerste onderzoeken is er geruststellend nieuws: er zijn geen breuken, maar hij heeft wel een hersenschudding. Mignolet blijft vannacht dan ook ter observatie in het ziekenhuis.



Get well soon, Big Si! 🤞 pic.twitter.com/2rrrANJPPA — Club Brugge KV (@ClubBrugge) March 16, 2025

Сімон грає за Брюгге з 2019 року. До цього він шість років був гравцем Ліверпуля. В АПЛ також грав за Сандерленд. На його рахунку 35 матчів за збірну Бельгії.

Нагадаємо, після матчу чемпіонату Хорватії тренер Хайдука Дженнаро Гаттузо поскандалив на місцевому телебаченні.