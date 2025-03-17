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Винесли на ношах: колишній голкіпер Ліверпуля отримав удар у голову під час матчу

Руслан Травкін — 17 березня 2025, 12:51
Винесли на ношах: колишній голкіпер Ліверпуля отримав удар у голову під час матчу
Сімон Міньйоле
x.com/ClubBrugge

Досвідчений голкіпер Брюгге Сімон Міньйоле не дограв матч із Шарлеруа через зіткнення з нападником суперника Жеремі Петрісом.

Пресслужба Брюгге повідомила, що футболіст отримав струс мозку, але обійшлося без переломів.

Епізод стався на 52 хвилині за рахунку 2:1. Сам матч завершився перемогою Брюгге 4:2.

Шарлеруа вдалося вибігти в атаку, воротар вирішив підстрахувати захист і вибіг за межі штрафного майданчику. Після зіткнення 37-річний Сімон втратив свідомість.

Футболісти обох команд відразу почали сигналізувати рефері, що треба зупинити гру. Лікарі Брюгге швидко кинулися на допомогу. Через кілька миттєвостей Сімона винесли з поля на ношах.

Сімон грає за Брюгге з 2019 року. До цього він шість років був гравцем Ліверпуля. В АПЛ також грав за Сандерленд. На його рахунку 35 матчів за збірну Бельгії.

Нагадаємо, після матчу чемпіонату Хорватії тренер Хайдука Дженнаро Гаттузо поскандалив на місцевому телебаченні.

Брюгге Ліверпуль травма Шарлеруа

Брюгге

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