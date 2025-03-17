Винесли на ношах: колишній голкіпер Ліверпуля отримав удар у голову під час матчу
Досвідчений голкіпер Брюгге Сімон Міньйоле не дограв матч із Шарлеруа через зіткнення з нападником суперника Жеремі Петрісом.
Пресслужба Брюгге повідомила, що футболіст отримав струс мозку, але обійшлося без переломів.
Епізод стався на 52 хвилині за рахунку 2:1. Сам матч завершився перемогою Брюгге 4:2.
Шарлеруа вдалося вибігти в атаку, воротар вирішив підстрахувати захист і вибіг за межі штрафного майданчику. Після зіткнення 37-річний Сімон втратив свідомість.
Футболісти обох команд відразу почали сигналізувати рефері, що треба зупинити гру. Лікарі Брюгге швидко кинулися на допомогу. Через кілька миттєвостей Сімона винесли з поля на ношах.
Сімон грає за Брюгге з 2019 року. До цього він шість років був гравцем Ліверпуля. В АПЛ також грав за Сандерленд. На його рахунку 35 матчів за збірну Бельгії.
Нагадаємо, після матчу чемпіонату Хорватії тренер Хайдука Дженнаро Гаттузо поскандалив на місцевому телебаченні.