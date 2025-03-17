Гаттузо поскандалив з відомим футбольним експертом у прямому ефірі

У матчі чемпіонату Хорватії Хайдук Дженнаро Гаттузо на виїзді програв Рієці з рахунком 0:3. Італійський наставник не стримався і після гри увірвався в експертну студію біля поля.

Як пише Index.hr, колишній гравець збірної Італії влаштував перепалку з Йошко Єлічичем, коментатором та експертом каналу MAX Sport, який також є колишнім футболістом і навіть зіграв один матч за збірну Хорватії.

"Нехай говорить мені в обличчя, а не за моєю спиною! Ти занадто багато говориш, ти ж грав у футбол. Ти завжди говориш дуже погано. Я не поважаю тебе", – заявив Гаттузо.

Things got heated between Joško Jeličić and Gennaro Gattuso after the match. pic.twitter.com/NZEd6Qe04x — Croatian Football (@CroatiaFooty) March 16, 2025

Єлічич після скандалу заявив, що поважає його, але має повне право говорити все, що вважатиме за правильне.

"Він сказав, що я говорив погані речі в студії. Я сказав, щоб він не показував пальцем, що я маю право говорити все, що захочу. Він сказав, що більше не прийде на телебачення, якщо йому буде потрібно говорити зі мною.

Гаразд, я поважаю його як чемпіона світу. Гаттузо – іноземець, який прийшов у нашу країну, і він також має поважати нас", – сказав експерт.

Після поразки Хайдук опустився на друге місце, маючи 48 очок за 26 турів. Рієка вийшла в лідери – 50 очок. Динамо Загреб має 45 пунктів і посідає третю сходинку.

Нагадаємо, взимку Хайдук посилив Назарій Русін. У матчі з Рієкою він вийшов на поле на 82 хвилині. Загалом українець провів у чемпіонаті Хорватії шість матчів, голів не забивав, але віддав 1 результативну передачу.