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Жахлива травма Мусіали та два видалення в огляді матчу ПСЖ – Баварія

Володимир Максименко — 6 липня 2025, 08:48
Жахлива травма Мусіали та два видалення в огляді матчу ПСЖ – Баварія
x.com/PSG

Напередодні ПСЖ не без проблем переграв Баварію та пробився у півфінал клубного чемпіонату світу.

Мюнхенський колектив через жахливий перелом ноги втратив Джамала Мусіалу та не зміг скористатись чисельною перевагою, щоб врятувати матч.

Відеоогляд матчу ПСЖ – Баварія

Клубний чемпіонат світу
1/4 фіналу, 5 липня

ПСЖ – Баварія 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 78 Дуе, 2:0 – 90+6 Дембеле

Вилучення: 81 – Пачо, 90+2 – Ернандес 

У півфіналі клубного ЧС чемпіон Франції зіграє проти Реала, який напередодні здолав Боруссію Дортмунд.

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