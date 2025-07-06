Жахлива травма Мусіали та два видалення в огляді матчу ПСЖ – Баварія

Напередодні ПСЖ не без проблем переграв Баварію та пробився у півфінал клубного чемпіонату світу.

Мюнхенський колектив через жахливий перелом ноги втратив Джамала Мусіалу та не зміг скористатись чисельною перевагою, щоб врятувати матч.

Відеоогляд матчу ПСЖ – Баварія

Клубний чемпіонат світу

1/4 фіналу, 5 липня

ПСЖ – Баварія 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 78 Дуе, 2:0 – 90+6 Дембеле

Вилучення: 81 – Пачо, 90+2 – Ернандес

У півфіналі клубного ЧС чемпіон Франції зіграє проти Реала, який напередодні здолав Боруссію Дортмунд.