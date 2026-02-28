Ланс зіграв унічию зі Страсбуром у стартовому матчі 24 туру Ліги 1

У п'ятницю, 27 лютого, відбувся стартовий матч 24 туру французької Ліги 1 з футболу сезону-2025/26, у якому Страсбур вдома зіграв унічию з Лансом.

Господарі вийшли вперед на 18-й хвилині зусиллями Панічеллі, однак у другій 45-хвилинці Ланс відновив паритет після голу Сангаре, а більше команди не забивали.

Попри втрату очок, Ланс залишився 2-м у турнірній таблиці, відстаючи від ПСЖ на 1 заліковий бал, однак парижани свій матч у цьому турі ще не зіграли.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

24 тур, 27 лютого

Страсбур – Ланс 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 18 Панічеллі, 1:1 – 62 Сангаре

Нагадаємо, у попередньому турі Осер без шансів поступився Ренну, водночас асист Яремчука не допоміг Ліону врятуватися від поразки Страсбуру.