Стало відомо, за якої умови Челсі звільнить тренера наприкінці сезону

Головний тренер лондонського Челсі Лам Росеньйор може бути звільнений наприкінці поточного сезону.

Про це повідомляє L'Equipe.

Попри ряд невдач навесні, керівництво клубу все ще зберігає довіру до Росеньйора. Втім, перед ним стоїть завдання вивести команду в Лігу чемпіонів на наступний сезон. Якщо воно не буде виконане – Росеньйора з високою часткою ймовірності відправлять у відставку.

За 7 турів до фінішу сезону в АПЛ Челсі йде шостим у турнірній таблиці, відстаючи на 1 очко від Ліверпуля, який замикає топ-5. Раніше АПЛ уже забезпечила собі додаткове п'яте місце в Лізі чемпіонів на наступний сезон.

Росеньйор очолив Челсі на початку січня поточного року, замінивши на цій посаді італійського фахівця Енцо Мареску.