Ліон переграв Лілль, Ніцца врятувалася від поразки Бресту в 20 турі Ліги 1

Олексій Мурзак — 1 лютого 2026, 20:14
У неділю, 1 лютого, низкою матчів завершиться програма 20 туру французької Ліги 1 з футболу сезону-2025/26.

Відкривав ігровий день поєдинок, в якому Ліон вдома з мінімальним рахунком переміг Лілль. Єдиним голом у зустрічі відзначився Нартей.

Пізніше відбулося ще три протистояння: Анже переміг Мец, який з 9-ї хвилини грав у меншості після вилучення, Ніцца вдома врятувалася від поразки Бресту, а Осер на виїзді зіграв унічию з Тулузою.

Закриватимуть програму туру ПСЖ Іллі Забарного та Страсбур, які зіграють між собою о 21:45 за київським часом.

Чемпіонат Франції – Ліга 1
20 тур, 1 лютого

Ліон – Лілль 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Нартей

Анже – Мец 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 25 Мутон

Вилучення: 9 – Гбамен (Мец)

Ніцца – Брест 2:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 15 Дель Кастільйо (пен), 0:2 – 23 Думбія, 1:2 – 63 Абді, 2:2 – 71 Вахі

Тулуза – Осер 0:0

  • 21:45 Страсбур – ПСЖ

Нагадаємо, вчора, 31 січня, Марсель Де Дзербі на виїзді поділив очки з ФК Париж, а Монако розгромило Ренн.

