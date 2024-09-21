Постраждали і від Динамо: європейський клуб хоче призначити Джеррарда головним тренером
Стівен Джеррард разом із сином
Керівництво шотландського Рейнджерс розглядає варіант із поверненням Стівена Джеррарда на посаду головного тренера команди.
Про це повідомляє Football Insider.
Як пише джерело тиск на Філіппа Клемана зростає. Команда за 5 матчів місцевої Прем'єр-ліги набрала 10 очок та відстає від Селтіка на 5 пунктів.
"Джерс" також вилетіли з Ліги чемпіонів – за сумою двох матчів їх вибило київське Динамо.
44-річний англієць зараз очолює клуб саудівський клуб Аль-Іттіфак. Перед цим працював з Астон Віллою.
Легенда Ліверпуля тренував Рейнджерс з липня 2018 до листопада 2021 року. Під його керівництвом команда стала чемпіоном Шотландії сезону-2020/21.