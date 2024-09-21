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Постраждали і від Динамо: європейський клуб хоче призначити Джеррарда головним тренером

Руслан Травкін — 21 вересня, 11:39
Постраждали і від Динамо: європейський клуб хоче призначити Джеррарда головним тренером
Стівен Джеррард разом із сином
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Керівництво шотландського Рейнджерс розглядає варіант із поверненням Стівена Джеррарда на посаду головного тренера команди.

Про це повідомляє Football Insider.

Як пише джерело тиск на Філіппа Клемана зростає. Команда за 5 матчів місцевої Прем'єр-ліги набрала 10 очок та відстає від Селтіка на 5 пунктів.

"Джерс" також вилетіли з Ліги чемпіонів – за сумою двох матчів їх вибило київське Динамо.

44-річний англієць зараз очолює клуб саудівський клуб Аль-Іттіфак. Перед цим працював з Астон Віллою.

Легенда Ліверпуля тренував Рейнджерс з липня 2018 до листопада 2021 року. Під його керівництвом команда стала чемпіоном Шотландії сезону-2020/21.

Рейнджерс Чемпіонат Шотландії Стівен Джеррард Філіпп Клеман

Стівен Джеррард

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