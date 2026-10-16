Легенда Ліверпуля готовий повернутися до тренерської роботи – ЗМІ

Легендарний експівзахисник Ліверпуля Стівен Джеррард готовий очолити Рексем у разі звільнення головного тренера команди Філа Паркінсона.

Про це повідомляє talkSPORT.

За 10 турів у Чемпіоншипі валлійський клуб набрав 11 очок та посів 17-те місце у турнірній таблиці. Як зазначається, таке положення справ змушує керівництво Рексема розглянути інші кандидатури наставника команди.

За даними видання, серед претендентів на посаду коуча "червоних драконів" також фігурує 46-річний фахівець Скотт Паркер, який у минулому сезоні очолював Бернлі.

Зауважимо, що останнім місцем тренерської роботи Джеррарда був саудівський Аль-Іттіфак, який він покинув взимку 2025 року. До цього наставник очолював Рейнджерс та Астон Віллу.

Нагадаємо, що напередодні Джеррард закликав максимально жорстко покарати Манчестер Сіті у справі про фінансові махінації клубу.