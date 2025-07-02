Покер у дебютному матчі: Степанов допоміг Нюрнбергу розгромити Херсбрук у спарингу

17-річний український нападник Артем Степанов відзначився покером у дебютному матчі за Нюрнберг. Його команда познущалася з аматорського колективу Херсбрук.

Товариський поєдинок завершився з рахунком 13:0.

Зауважимо, що перший м'яч у зустрічі забив саме українець: вже на 14-й хвилині вивів команду Мірослава Клозе вперед. Всі інші голи Степанов також забив ще в першому таймі.

Товариський матч

1 липня

Херсбрук – Нюрнберг 0:13 (0:6)

Голи: Степанов, 14, 30, 37, 44, К'юменто, 41, Телалович, 43, Голлер, 53, 86, Вілладсен, 64, Їлмаз, 69, Скобель, 75, 90, Кусанович, 85

Нагадаємо, контракт Степанова належить Баєру, орендна угода розрахована на рік. У сезоні-2024/25 гравець взяв участь у двох матчах за першу команду Баєра, сумарно провівши на полі 18 хвилин. Трансферна вартість українця оцінюється у 350 тисяч євро.

У складі молодіжної команди "фармацевтів" форвард зіграв 26 матчів, в яких забив 22 голи та віддав 4 результативні передачі.