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Гол Степанова приніс Утрехту перемогу в товариському матчі

Олександр Булава — 24 липня 2026, 22:19
Гол Степанова приніс Утрехту перемогу в товариському матчі

Клуби нідерландської Ередивізії Утрехт та Камбюр обмінялися перемогами у товариських матчах.

Перша зустріч завершилася на користь команди з Леувардена. Камбюр здобув мінімальну перемогу з рахунком 0:1.

У другому матчі Утрехт узяв реванш з аналогічним рахунком 1:0. Переможний гол у цій грі записав на свій рахунок український нападник Артем Степанов.

Нагадаємо, що Артем приєднався до Утрехта наприкінці січня 2026-го року, де виступає на правах оренди. Минулого сезону Степанов забив 5 голів та віддав 1 асист у 15 матчах.

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Утрехт Артем Степанов

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