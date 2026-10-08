ЗМІ назвали орієнтовні терміни відновлення Степанова

Український нападник Артем Степанов через травму гомілкостопа орієнтовно пропустить шість тижнів.

Про це повідомляє FC Utrecht Fan FR.

За інформацією джерела, минулого тижня футболіст пройшов додаткові обстеження, після яких було визначено очікуваний термін відновлення.

За попередніми оцінками, відновлення Степанова триватиме близько шести тижнів. Таким чином, нападник може знову вийти на поле у листопаді.

Нагадаємо, 19-річний українець блискуче розпочав новий сезон у складі Утрехта, відзначившись 5 голами в 6 матчах Ередивізі. Степанов отримав свій перший виклик до збірної України, проте травмувався в 6 турі чемпіонату Нідерландів, через що його дебют за національну команду відкладається.