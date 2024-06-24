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Степаненко назвав найнебезпечнішого гравця збірної Бельгії

Игорь Чернявский — 24 червня, 16:55
Степаненко назвав найнебезпечнішого гравця збірної Бельгії

Півзахисник збірної України Тарас Степаненко вважає вінгера Манчестер Сіті Жеремі Доку найнебезпечнішим гравцем у складі збірної Бельгії.

Своїми думками про ігрові молодої зірки Тарас поділився на пресконференції.

"Мені також подобається Доку. Він дуже хороший у дриблінгу, дуже швидкісний. В останньому матчі він зробив багато для бельгійців у атакувальній фазі. Дуже небезпечний гравець", — сказав Степаненко.

У сезоні-23/24 Доку забив 6 голів і віддав 9 асистів за Манчестер Сіті в 43 матчах. На Євро-2024 він виходив у стартовому складі в обох матчах на Євро-2024, але результативними діями поки не відзначався. Саме його помилка призвела до поразки від Словаччини.

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Доку

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