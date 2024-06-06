Степаненко: Не хочу їхати на Олімпіаду, там мають бути ті, хто здобув путівку

Півзахисник Шахтаря та збірної України Тарас Степаненко не має бажання брати участь в Олімпіаді-2024.

Про це досвічений хавбек розповів у інтерв'ю Українській асоціації футболу.

"Чи хотів би я поїхати на Олімпіаду? Ні. Коли я був молодим, і у нас був шанс вийти на неї, я дуже хотів. А зараз я розумію, що є молоді хлопці, які здобули путівку на Олімпіаду, і деякі не потрапляють за віком.

А взяти можна тільки 3-х. Я вважаю, що повинні їхати ті, хто здобув путівку на Олімпіаду. Я не грав ці відбірні матчі. І я й так свою родину не бачу. Хто заслужив — той повинен їхати", — сказав Степаненко.