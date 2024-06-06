Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Степаненко: Не хочу їхати на Олімпіаду, там мають бути ті, хто здобув путівку

Владислав Уткін — 6 червня, 07:20
Степаненко: Не хочу їхати на Олімпіаду, там мають бути ті, хто здобув путівку

Півзахисник Шахтаря та збірної України Тарас Степаненко не має бажання брати участь в Олімпіаді-2024.

Про це досвічений хавбек розповів у інтерв'ю Українській асоціації футболу.

"Чи хотів би я поїхати на Олімпіаду? Ні. Коли я був молодим, і у нас був шанс вийти на неї, я дуже хотів. А зараз я розумію, що є молоді хлопці, які здобули путівку на Олімпіаду, і деякі не потрапляють за віком.

А взяти можна тільки 3-х. Я вважаю, що повинні їхати ті, хто здобув путівку на Олімпіаду. Я не грав ці відбірні матчі. І я й так свою родину не бачу. Хто заслужив — той повинен їхати", — сказав Степаненко.

Зазначимо, що згідно з регламентом олімпійського футбольного турніру, кожна команда може заявити 3-х гравців, вік яких перевищує 23 роки.

Напередодні олімпійська збірна України розгромила Індонезію у межах міжнародного турніру у Франції.

Тарас Степаненко Олімпійські ігри-2024 Шахтар Донецьк Олімпійська збірна України з футболу

Шахтар Донецьк

Піхальонок: Чекаю матчі з Шахтарем, щоб довести, як вони помилилися
Піхальонок перейде в Динамо — джерело
Шахтар не буде продовжувати контракт із Ракіцьким — джерело
Захисник Реала повернеться в Шахтар
В’юнник: Розірвав контракт із Шахтарем за своїм рішенням

Останні новини