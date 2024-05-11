Степаненко: Думаю, ні в кого не буде питань щодо цього чемпіонства

Капітан Шахтаря Тарас Степаненко вважає, що ні в кого не повинно бути питань щодо чемпіонства, яке «гірники» здобули за два тури до кінця сезону завдяки перемозі над Динамо.

Емоціями від своєї 10-ї перемоги в УПЛ Тарас поділився в коментарі для УПЛ ТБ.

«Я щасливий, ми виграли. Тяжкий сезон – були і злети, і падіння, але наразі ми заслужено виграли чемпіонство. Ми дуже добре пройшли цей відрізок – не те, що без поразок, а й без нічиїх.

Сьогодні ми поставили жирну крапку. Думаю, ні в кого не буде питань щодо цього чемпіонства. Ми всі щасливі, зараз трохи відпочинемо, а потім будемо готуватися до Кубку. В нас є шанси взяти ще й Кубок, а потім, дай Боже, готуватися до збірної», – сказав Степаненко.

Нагадаємо, в першому турі весняної частини сезону Шахтар зіграв унічию з Олександрією, але після матчу з’ясувалося, що за команду суперника зіграв незаявлений гравець. Через це «гірникам» присудили технічну перемогу. За тиждень після того команда Маріно Пушича здобула скандальну звитягу над Кривбасом.