Степаненко розповів про адаптацію в Туреччині: Вже можу підтримати розмову турецькою

Володимир Варуха — 13 листопада 2025, 10:44
Український півзахисник Еюпспора та колишній капітан донецького Шахтаря Тарас Степаненко поділився враженнями від життя у Туреччині та розповів про свої успіхи у вивченні турецької мови.

Слова гравця цитує Український футбол.

"Три місяці, як почав вчитися з вчителем. Я вже можу якимись словами перекинутися, підтримати якусь розмову, щось можу ляпнути. Дещо розумію, коли вони між собою розмовляють, якісь слова зрозуміти можу. В ресторанах, магазинах, у побуті теж можу щось сказати. Можу читати на сайтах, хоча б розуміти якісь новини", – розповів Степаненко.

Нагадаємо, 35-річний футболіст приєднався до Еюпспора влітку 2025 року після багаторічних виступів за Шахтар

Раніше клуб Степаненка готовий був заплатити 700 тисяч євро за гравця Кривбасу.

