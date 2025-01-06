Піолі: За свою кар'єру Індзагі має подякувати саме мені
Колишній головний тренер Інтера, Мілана, Фіорентини та низки інших клубів Стефано Піолі прокоментував виступи "нерадзуррі" в останніх сезонах.
Слова фахівця наводить Ніколо Скіра.
"Колись і мрію очолити збірну Італії. Індзагі? Сімоне має подякувати мені за свою кар'єру.
Він зайняв моє місце в Лаціо. Скоріше, я дозволив йому це зробити. В останніх дербі він був дуже радий нашим зустрічам", – зі сміхом розповів Піолі.
Нагадаємо, Індзагі очолює Інтер з 2021 року і з того часу команда тріумфувала у чемпіонаті Італії, двічі вигравала Кубок країни та одного разу доходила до фіналу Ліги чемпіонів.
Сам Стефано наразі очолює Аль-Наср, за який грає Кріштіану Роналду.
Зазначимо, що сьогодні відбудеться фінал Суперкубку Італії, в якому Інтер зустрінеться з Міланом. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.
Раніше повідомлялось, що "змії" зацікавлені у воротарі збірної України.