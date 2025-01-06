Піолі: За свою кар'єру Індзагі має подякувати саме мені

Колишній головний тренер Інтера, Мілана, Фіорентини та низки інших клубів Стефано Піолі прокоментував виступи "нерадзуррі" в останніх сезонах.

Слова фахівця наводить Ніколо Скіра.

"Колись і мрію очолити збірну Італії. Індзагі? Сімоне має подякувати мені за свою кар'єру. Він зайняв моє місце в Лаціо. Скоріше, я дозволив йому це зробити. В останніх дербі він був дуже радий нашим зустрічам", – зі сміхом розповів Піолі.

#Pioli: “In futuro mi piacerebbe tanto allenare la Nazionale. #Inzaghi? Simone mi deve ringraziare: ha preso il mio posto alla #Lazio e gli ho permesso di fare la grandissima carriera che ha sta facendo (ride, ndr). Negli ultimi Derby è quasi sempre stato contento di incontrarmi” pic.twitter.com/0IR0QvqmWf — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 6, 2025

Нагадаємо, Індзагі очолює Інтер з 2021 року і з того часу команда тріумфувала у чемпіонаті Італії, двічі вигравала Кубок країни та одного разу доходила до фіналу Ліги чемпіонів.

Сам Стефано наразі очолює Аль-Наср, за який грає Кріштіану Роналду.

Зазначимо, що сьогодні відбудеться фінал Суперкубку Італії, в якому Інтер зустрінеться з Міланом. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

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