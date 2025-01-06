Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Піолі: За свою кар'єру Індзагі має подякувати саме мені

Володимир Максименко — 6 січня 2025, 15:15
Піолі: За свою кар'єру Індзагі має подякувати саме мені
Стефано Піолі
Eurosport

Колишній головний тренер Інтера, Мілана, Фіорентини та низки інших клубів Стефано Піолі прокоментував виступи "нерадзуррі" в останніх сезонах.

Слова фахівця наводить Ніколо Скіра.

"Колись і мрію очолити збірну Італії. Індзагі? Сімоне має подякувати мені за свою кар'єру.

Він зайняв моє місце в Лаціо. Скоріше, я дозволив йому це зробити. В останніх дербі він був дуже радий нашим зустрічам", – зі сміхом розповів Піолі.

Нагадаємо, Індзагі очолює Інтер з 2021 року і з того часу команда тріумфувала у чемпіонаті Італії, двічі вигравала Кубок країни та одного разу доходила до фіналу Ліги чемпіонів.

Сам Стефано наразі очолює Аль-Наср, за який грає Кріштіану Роналду.

Зазначимо, що сьогодні відбудеться фінал Суперкубку Італії, в якому Інтер зустрінеться з Міланом. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що "змії" зацікавлені у воротарі збірної України.

Сімоне Індзагі Стефано Піолі

Стефано Піолі

Піолі очолив Аль-Наср Роналду
Стали відомі кандидати на посаду наставника Роми
Аль-Наср Роналду завершує угоду з екстренером Мілана
Довбик може отримати нового тренера в Ромі
Колишнього тренера Шахтаря на чолі Аль-Насра може замінити титулований італійський фахівець

Останні новини