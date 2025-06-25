Клуб Роналду залишився без головного тренера

Італійський фахівець Стефано Піолі залишив аравійський Аль-Наср.

Про це клуб повідомив у мережі Х.

Екстренер Мілана очолив Аль-Наср восени минулого року. Втім Піолі не зумів забезпечити клубу, за який грає Кріштіану Роналду, очікуваного результату.

Після 44 матчів на посаді тренера Аль-Насра Піолі залишає клуб. Під його керівництвом аравійці здобули 28 перемог, 7 поєдинків зіграли внічию та 9 разів програли.

До Аль-Насра фахівець працював з Інтером, Сассуоло, Лаціо, Болоньєю та Міланом, який привів до чемпіонства в сезоні-2021/22.

Раніше повідомлялося, що Піолі очолить Фіорентину. Стефано уже тренував цей клуб в період з 2017 по 2019 рік.