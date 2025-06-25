Клуб Роналду залишився без головного тренера
Стефано Піолі
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Італійський фахівець Стефано Піолі залишив аравійський Аль-Наср.
Про це клуб повідомив у мережі Х.
Екстренер Мілана очолив Аль-Наср восени минулого року. Втім Піолі не зумів забезпечити клубу, за який грає Кріштіану Роналду, очікуваного результату.
Після 44 матчів на посаді тренера Аль-Насра Піолі залишає клуб. Під його керівництвом аравійці здобули 28 перемог, 7 поєдинків зіграли внічию та 9 разів програли.
До Аль-Насра фахівець працював з Інтером, Сассуоло, Лаціо, Болоньєю та Міланом, який привів до чемпіонства в сезоні-2021/22.
Раніше повідомлялося, що Піолі очолить Фіорентину. Стефано уже тренував цей клуб в період з 2017 по 2019 рік.