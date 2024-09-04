Роналду переконує Рабйо перейти в Аль-Наср
Французький півзахисник Адріан Рабйо може перейти в Аль-Наср.
Про це повідомляє Corriere dello Sport.
Саудівський клуб проводить переговори з мамою 29-річного футболіста, яка є його агентом. Наразі гравцю запропонували контракт на 20 млн євро на рік.
Також до переговорів залучений португальський форвард Кріштіану Роналду, який переконує Рабйо перейти в Аль-Наср.
Зазначимо, що Адріан перебуває без клубу відтоді, як 30 червня завершився його контракт з Ювентусом. Минулого сезону він провів за "стару синьйору" 35 матчів, у яких забив 5 голів та віддав 2 асисти.
До 5-річного періоду в Ювентусі Рабйо виступав тільки на Батьківщині — за ПСЖ та Тулузу.
Напередодні повідомлялося, що Аль-Наср і 31-річний ексзахисник Манчестер Юнайтед Алекс Теллес розірвали контракт.