Роналду переконує Рабйо перейти в Аль-Наср

Французький півзахисник Адріан Рабйо може перейти в Аль-Наср.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Саудівський клуб проводить переговори з мамою 29-річного футболіста, яка є його агентом. Наразі гравцю запропонували контракт на 20 млн євро на рік.

Також до переговорів залучений португальський форвард Кріштіану Роналду, який переконує Рабйо перейти в Аль-Наср.

Зазначимо, що Адріан перебуває без клубу відтоді, як 30 червня завершився його контракт з Ювентусом. Минулого сезону він провів за "стару синьйору" 35 матчів, у яких забив 5 голів та віддав 2 асисти.

До 5-річного періоду в Ювентусі Рабйо виступав тільки на Батьківщині — за ПСЖ та Тулузу.

Напередодні повідомлялося, що Аль-Наср і 31-річний ексзахисник Манчестер Юнайтед Алекс Теллес розірвали контракт.