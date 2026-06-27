Перш за все, наші думки з Дешамом: асистент головного тренера збірної Франції – про розгром Норвегії на ЧС-2026

Асистент тренера збірної Франції Гі Стефан розповів, що перемога над Норвегією в третьому турі чемпіонату світу 2026 року принесла йому задоволення, проте всі його думки з головним очільником команди Дідьє Дешамом, у якого напередодні померла мати.

Його слова передає пресслужба ФІФА.

"Перш за все, наші думки – з Дідьє Дешамом. Ми з нетерпінням чекаємо на його повернення, і завтра він вже буде з нами на тренуванні. Щодо матчу, то ми зробили те, що мали зробити. Наша гра принесла багато задоволення: була висока інтенсивність і чимало моментів.

Ми забили чотири голи. Усман зробив хеттрик, а Дезіре Дуе забив перший гол головою у своїй кар'єрі. Це все позитивні моменти, і нам потрібно розвивати їх далі.

Проте були й моменти, коли ми не грали на повну силу, і нам потрібно їх виправити. Чим далі ми просуваємося в цьому турнірі, тим сильнішими ставатимуть суперники. Ми маємо залишатися пильними. Ми раді, будемо насолоджуватися цією перемогою, але завтра повернемося до роботи з Дідьє".

Нагадаємо, що Франція оформила розгром 4:1 у грі проти Норвегії, яка випустила на цей матч резервний склад, у заключному турі групи I. Героєм зустрічі став Усман Дембеле, який відзначився найшвидшим хеттриком в історії мундіалів з 1954 року.

Також 29-річного вінгера визнали найкращим гравцем цього поєдинку за версією ФІФА.

Додамо, що головний наставник "Ле Бльо" Дідьє Дешам тимчасово покинув команду на цей матч через смерть своєї матері.