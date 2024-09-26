Стецьков: Слова генерального директора Кривбаса про найвищу зарплату були дуже некоректними

Захисник Кривбаса Тимур Стецьков вважає, що заява генерального директора клубу Володимира Баєнка негативно вплинула на мікроклімат у команді.

Про скандал із відстороненням від тренувального процесу Стецьков детально розповів у інтерв’ю Михайлу Співаковському.

"Після декількох розмов із керівництвом щодо продовження контракту я зазначив, що підписував конракт до 30 червня 2025 року і сказав, що віддано відпрацюю його, бо Кривбас для мене багато зробив.

Чесно кажучи, не хочу коментувати фінансовий контекст історії. Вважаю, що виносити на публіку такі речі, напевно, не варто. Так, була пропозиція, на яку не відповів згодою, зважаючи на низку факторів, але фінансовий фактор точно не був головним.

Слова генерального директора про те, що мені запропонували найвищу зарплату – це дуже некоректно. Це впливає на мікроклімат у команді.

Чи були в мене пропозиції від інших влітку? Чесно кажучи, офіційної пропозиції не було. Як мені відомо, на клуб (Кривбас – прим.) також не надходили пропозиції.

Ми розмовляли з Юрієм Миколайовичем (Вернидубом – прим.). Він хотів, щоб я залишився. В тому числа з великої поваги до нашого тренера я й хотів відчувати цей смак європейського футболу разом із хлопцями. Я дуже хотів дебютувати за Кривбас у єврокубках, для мене це було дитячою мрією.

Якщо хтось вважає, що я хотів заробити і кинути клуб, то це не так, тому що я підійшов і сказав, що хочу зіграти в єврокубках. Для мене це важливо, бо я сам з Кривого Рогу і дуже багато ходив на стадіон "Металург".

Якби я хотів заробити кошти, я б підписав угоду з клубом, який давав би вдвічі-втричі більше і пішов би. Але я так не зробив. Напевно, гроші не були в пріоритеті. Для мене завжди на першому плані футбол, а вже потім усе що, йде навколо футболу", – сказав Стецьков.