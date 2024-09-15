Вернидуб – про відсторонення Стецькова: Генеральний директор вже дав інтерв'ю, мені нічого додати

Головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб прокоментував відсторонення від команди захисника Тимура Стецькова та заявив, що йому нічого додати.

Про це він розповів на УПЛ ТБ.

"Що стосується Стецькова, генеральний директор вже дав інтерв'ю. Мені нічого додати, крапка. Якщо вас турбує щось інше, маєте запитання – я вам відповім на них. На ці питання я не буду відповідати. Вже було інтерв'ю генерального директора, радника президента", – сказав Вернидуб.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що рішення відсторонити Стецькова спільно ухвалили керівництво Кривбаса та тренерський штаб Вернидуба.

Захисника відокремили від тренувань не лише з першою командою, а із юнацькою, тож він взагалі не отримуватиме ігрової практики. Наразі центрбек займається за індивідуальною програмою.

У подібних ситуаціях схожим чином поводиться Зоря. У 2023 році луганський клуб вирішив "маринувати" Максима Хланя, який також відмовився продовжувати контракт з клубом. У результаті молодий вінгер розірвав угоду в односторонньому порядку та перейшов у Лехію, де став найкращим гравцем Першої ліги Польші.