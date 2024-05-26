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Збірна України U-17 назвала склад на матч проти Кіпру на Євро-2024

Олександр Булава — 26 травня, 19:33
Збірна України U-17 назвала склад на матч проти Кіпру на Євро-2024

Збірна України U-17 оголосила свій стартовий склад на матч 3 туру Євро-2024 проти Кіпру U-17.

Україна U-17: Петренко, Стрільчук, Дігтярь, Баршак, Рибак, Сорока, Вакулюк, Редушко, Денисов, Богданов, Бондар

Запасні: Макаренко, Шелекета, Третяк, Оличенко, Степанов, Драган, Данковський, Люсін, Попов

Поєдинок відбудеться в місті Ларнака, Кіпр. Початок — о 20:30 за київським часом.

Напередодні українці програли чехам другий матч на груповому етапі турніру, а до цього зазнали поразки від сербів. Отже, підопічні Юрія Мороза втратили шанси вийти з групи до чвертьфіналу.

Збірна Україна U-17

Збірна Україна U-17

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