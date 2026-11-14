Збірна України назвала склад на матч з Північною Ірландією

Тренерський штаб Андреа Мальдери визначився зі стартовим складом збірної України на матч 5 туру Ліги націй у дивізіоні В проти Північної Ірландії.

У старті "синьо-жовтих" є один дебютант — Олексій Кащук.

Північна Ірландія: Чарльз, Делвін, Етчесон, Макконвіл, Браун, Г’юм, Ш. Чарльз, Девенні, Прайс, Донлі, Гелбрейт

Україна: Трубін, Забарний, Сарапій, Матвієнко, Миколенко, Очеретько, Ярмолюк, Кащук, Судаков, Сікан, Яремчук

Зазначимо, що зустріч відбудеться 14 листопада в Белфасті на стадіоні "Віндзор Парк". Вона розпочнеться о 21:45 за київським часом. "Чемпіон" проводитиме текстову онлайн-трансляцію поєдинку, яка буде доступна за цим посиланням.

У першому колі британці розгромили "синьо-жовтих" з рахунком 3:0. Букмекери вважають їх фаворитами й у майбутньому протистоянні.

Після чотирьох турів Північна Ірландія очолює турнірну таблицю, маючи вісім очок в активі. Україна набрала чотири залікові бали й поки розташовується на третій сходинці.

Раніше прогноз на цю гру зробив тренер Металіста Руслан Фомін.