Олімпійська збірна України оголосила склад на матч проти Індонезії
Головний тренер олімпійської збірної України Руслан Ротань визначився зі складом на матч проти Індонезії в межах 1 туру турніру імені Моріса Ревелло.
Про це повідомила Українська асоціація футболу.
Стартовий склад олімпійської збірної України
Нещерет, Драмбаєв, Михавко, Павлюк, Крупський, Сігєєв, Михайленко, Кучерявий, Синчук, Волошин, Брагару.
Поєдинок відбудеться 4 червня. Початок зустрічі — о 19:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на ютуб-каналі Української асоціації футболу.
Також на груповому етапі команда Руслана Ротаня зіграє проти Італії, Панами та Японії. Із заявкою "жовто-синіх" можна ознайомитися за цим посиланням.
Розклад матчів України
- 4 червня, 19:00. Індонезія — Україна
- 6 червня, 16:00. Україна — Італія
- 8 червня, 18:30. Україна — Панама
- 10 червня, 15:30. Україна — Японія