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Олімпійська збірна України оголосила склад на матч проти Індонезії

Игорь Чернявский — 4 червня, 17:56
Олімпійська збірна України оголосила склад на матч проти Індонезії

Головний тренер олімпійської збірної України Руслан Ротань визначився зі складом на матч проти Індонезії в межах 1 туру турніру імені Моріса Ревелло.

Про це повідомила Українська асоціація футболу.

Стартовий склад олімпійської збірної України

Нещерет, Драмбаєв, Михавко, Павлюк, Крупський, Сігєєв, Михайленко, Кучерявий, Синчук, Волошин, Брагару.

Поєдинок відбудеться 4 червня. Початок зустрічі — о 19:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на ютуб-каналі Української асоціації футболу.

Також на груповому етапі команда Руслана Ротаня зіграє проти Італії, Панами та Японії. Із заявкою "жовто-синіх" можна ознайомитися за цим посиланням.

Розклад матчів України

  • 4 червня, 19:00. Індонезія — Україна
  • 6 червня, 16:00. Україна — Італія
  • 8 червня, 18:30. Україна — Панама
  • 10 червня, 15:30. Україна — Японія
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