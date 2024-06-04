Олімпійська збірна України оголосила склад на матч проти Індонезії

Головний тренер олімпійської збірної України Руслан Ротань визначився зі складом на матч проти Індонезії в межах 1 туру турніру імені Моріса Ревелло.

Про це повідомила Українська асоціація футболу.

Стартовий склад олімпійської збірної України

Нещерет, Драмбаєв, Михавко, Павлюк, Крупський, Сігєєв, Михайленко, Кучерявий, Синчук, Волошин, Брагару.

Поєдинок відбудеться 4 червня. Початок зустрічі — о 19:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на ютуб-каналі Української асоціації футболу.

Також на груповому етапі команда Руслана Ротаня зіграє проти Італії, Панами та Японії. Із заявкою "жовто-синіх" можна ознайомитися за цим посиланням.

Розклад матчів України