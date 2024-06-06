Інший склад: олімпійська збірна України оголосила стартові 11 на матч проти Італії

Українська асоціація футболу оприлюднила склад олімпійської збірної на матч проти Італії в межах 2-го туру товариського турніру у Франції.

Склад олімпійської збірної України

Стартовий склад: Фесюн, Мартинюк, Батагов, Салюк, Крупський, Шостак, Рубчинський, Велетень, Хлань, Федор, Сікан.

Запасні: Нещерет, Єрмаков, Синчук, Драмбаєв, Павлюк, Михайленко, Ярмолюк, Волошин, Сігєєв, Михавко, Краснопір, Брагару, Кучерявий.

Поєдинок розпочнеться о 16:00 за київським часом. Зазначимо, що у порівнянні з матчем проти Індонезії (3:0), який відбувся лише два дні тому, тренерський штаб зробив 10 змін. Обидва рази у стартовий склад потрапив лише захисник Ворскли Ілля Крупський.

Після сьогоднішньої гри з Італією на команду Руслана Ротаня чекають зустрічі з Панамою (8 червня) та Японією (10-го). Після групового етапу "жовто-сині" також проведуть матч проти команди з паралельного квінтету, яка посіла те ж саме місце, що й Україна.