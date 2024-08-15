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Кривбас назвав склад на матч кваліфікації Ліги Європи проти Вікторії

Олександр Булава — 15 серпня, 18:54
Кривбас назвав склад на матч кваліфікації Ліги Європи проти Вікторії
ФК Кривбас

Криворізький Кривбас визначився зі стартовим складом на матч проти чеської Вікторії Пльзень в матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА сезону-2024/25.

Вікторія: Тврдонь, Две, Гранач, Ємелка, Гавел, Чех, Калвах, Слончик, Копіц, Шулц, Вашулін

Кривбас: Кліщук, Понєдєльнік, Романчук, Стецьков, Дібанго, Бізімана, Вакулко (к), Кузик, Луньов, Микитишин, Аду

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Дусан Арена" у місті Пльзень, Чехія. Початок — о 20:00 за київським часом. Зазначимо, що перша зустріч завершилася мінімальною перемогою Вікторії.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

Вікторія Кривбас Ліга Європи

Вікторія

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