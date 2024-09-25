Динамо та Лаціо оголосили склади на стартовий матч Ліги Європи

На офіційному сайті УЄФА з’явилися стартові склади на матч 1 туру основного етапу Ліги Європи-2024/25.

Динамо: Бущан, Дубінчак, Михавко, Себальйос, Тимчик, Бражко, Шапаренко, Піхальонок, Кабаєв, Ярмоленко, Ванат.

Запасні: Нещерет, Вівчаренко, Дячук, Попов, Рубчинський, Андрієвський, Караваєв, Малиш, Буяльський, Герреро, Біловар, Брагару.

Лаціо: Проведель, Пеллегріні, Романьолі, Патрік, Марушич, Весіно, Ровелла, Педро, Деле-Башіру, Тчауна, Діа.

Запасні: Мандас, Фурланетто, Гендузі, Дзаканьї, Кастельянос, Нослін, Ісаксен, Ладзарі, Нуну Тавареш, Хіла.

Матч на "Фолькспаркштадіон" розпочнеться о 22:00 за київським часом. За текстовою трансляцією на Чемпіоні можна спостерігати починаючи з 21:30.