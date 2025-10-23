Динамо назвало стартовий склад на матч проти Самсунспора

Тренерський штаб київського Динамо визначився зі стартовим складом на матч проти турецького Самсунспора у другому турі Ліги конференцій УЄФА.

Динамо: Нещерет, Михайленко, Попов, Тіаре, Вівчаренко, Рубчинський, Шола, Караваєв, Буяльський, Волошин, Герреро

Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Зустріч відбудеться на Самсунському стадіоні імені 19-го травня, що розташований у провінції Самсун, Туреччина. Чемпіон проведе текстову трансляцію поєдинку.

Це буде перший матч між цими командами в історії.

Нагадаємо, свій шлях на турнірі кияни розпочали з поразки від Крістал Пелес. Напередодні стало відомо, що матч проти Самсунспора пропустить легенда Динамо Андрій Ярмоленко.