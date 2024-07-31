Цікавий центр поля: Динамо оголосило стартовий склад на матч-відповідь з Партизаном

Офіційний сайт УЄФА оприлюднив стартові склади на матч-відповідь між Динамо та Партизаном у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

Партизан: Йованович, Юрчевич, Маркович, Муякич, Філіпович, Овусу, Захід, Го, Калюлю, Лазарович, Салданья.

Запасні: Стеванович, Антич, Шандер, Йованович, Натхо, Шекич, Ніколич, Де Медіна, Ковачевич, Ібрагім, Трифунович, Степанович.

Динамо: Бущан, Дубінчак, Дячук, Попов, Караваєв, Шапаренко, Піхальонок, Буяльський, Волошин, Ванат, Ярмоленко.

Запасні: Нещерет, Моргун, Вівчаренко, Бражко, Лонвейк, Андрієвський, Супряга, Кабаєв, Малиш, Діалло, Михавко, Біловар.

Матч розпочнеться о 21:00 за київським часом. Нагадаємо, в першому поєдинку Динамо познущалося з сербів, розтрощивши їх з рахунком 6:2.