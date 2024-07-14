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Олімпійська збірна України оголосила стартовий склад на спаринг з Єгиптом

Игорь Чернявский — 14 липня, 17:57
Олімпійська збірна України оголосила стартовий склад на спаринг з Єгиптом

Головний тренер олімпійської збірної України Руслан Ротань визначився зі стартовою одинадцяткою на товариський матч проти Єгипту.

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Стартовий склад олімпійської збірної збірної України

Фесюн, Мартинюк, Таловєров, Салюк, Крупський, Рубчинський, Михайленко, Криськів, Хлань, Брагару, Сікан.

Запасні: Єрмаков, Кінарейкін, Очеретько, Велетень, Павлюк, Сігеєв, Шулянський.

Матч розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Зазначимо, що ще не всі гравці прибули до розташування олімпійської збірної України, яких Руслан Ротань викликав на Ігри-2024. Наразі відсутні представники Руха та Зорі. З приводу цього Ротань звернувся до луганського та львівського клубів.

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