Полісся оголосило склад на матч-відповідь проти Олімпії у кваліфікації ЛК

Житомирське Полісся оголосило стартовий склад на матч-відповідь проти Олімпії Любляни у 2 раунді кваліфікації Ліги конференцій сезону-2024/24.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Стартовий склад

Полісся: Кудрик, Міхайліченко, Сарапій, Чоботенко, Тейлор, Крушинський, Коста, Кушніренко, Назаренко, Гуцуляк, Брістіч.

Поєдинок розпочнеться о 19:00 за київським часом. Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку. Цікаво, що 21-річний боснійський нападник Адмiр Брiстiч орендований саме в Олімпії.

Нагадаємо, у першому матчі перемогу з рахунком 2:0 святкувала словенська команда.