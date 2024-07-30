Полісся — Олімпія: онлайн-трансляція

Житомирське Полісся зіграє проти словенської Олімпії в матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.

Поєдинок відбудеться на міському стадіоні в Ґлівіце, Польща. Початок — о 19:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку в цій новині.

У першому поєдинку житомиряни зазнали поразки з рахунком 2:0.

Перемога Полісся — 2,51.

Нічия — 3,45;

Перемога Олімпії — 2,67;

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ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ «ФАВБЕТ». Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.