Рашфорд та Зіркзе розгромили Евертон Миколенка, Челсі не помітив Астон Віллу у 13 турі АПЛ

У неділю, 1 грудня, у межах 13 туру Англійської Прем'єр-ліги заплановані чотири матчі.

Віталій Миколенко та його Евертон не змогли зупинити Манчестер Юнайтед. Манкунианці розгромили суперника за рахунок дублів Маркуса Рашфорда та Джошуа Зіркзе. Асистентські дублі оформили Бруно Фернандеш та Амад Діалло.

Тоттенгем знову провів невиразну гру з суперником, слабшим за нього. Цього разу команда Ангелоса Постекоглу не змогла переграти Фулгем, який останні 7 хвилин основного часу грав у меншості.

Михайло Мудрик з лави запасних спостерігав за тим, як Челсі на власному полі громив Астон Віллу.

Центральний матч туру між Ліверпулем та Манчестер Сіті закриватиме 13 тур. Цей поєдинок розпочнеться о 18:00 за київським часом.

Чемпіонат Англії – АПЛ

13 тур, 1 грудня

Манчестер Юнайтед – Евертон 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 – Рашфорд 34, 2:0 – Зіркзе 41, 3:0 – Рашфорд 46, 4:0 – Зіркзе 64.

Тоттенгем – Фулгем 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 – Джонсон 54, 1:1 – Кейрні 67.

Вилучення: Кейрні 83 (Фулгем, пряма червона картка).

Челсі – Астон Вілла 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – Джексон 7, 2:0 – Фернандес 36, 3:0 – Палмер 83.

18:00 Ліверпуль – Манчестер Сіті

Нагадаємо, що днем раніше Джастін Клюйверт своїм особливим хеттриком приніс перемогу Борнмуту Іллі Забарного над Вулвергемптоном.



