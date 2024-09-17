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Судаков – найкращий, Бондаренко у першій п'ятірці: Шахтар показав рейтинг гравців в EA FC 25

Андрій Яросименко — 17 вересня, 12:56
Судаков – найкращий, Бондаренко у першій п'ятірці: Шахтар показав рейтинг гравців в EA FC 25
ФК Шахтар

Донецький Шахтар опублікував рейтинг усіх своїх гравців у новому футбольному симуляторі EA FC 25.

Донеччани зробили декілька добірок із футболістами, показавши найшвидших, найбільш технічних та фізично сильних гравців.

Півзахисник Георгій Судаков отримав найбільший рейтинг серед усіх своїх одноклубників (77). Водночас, останню позицію за загальним показником займає Вінісіус Тобіас (65).

Найбільший апгрейд у грі отримав нападник Данило Сікан, якому додали 7 позицій до загального рейтингу. Зазначимо, офіційно нова частина EA FC 25 вийде 27 вересня.

Нагадаємо, завтра, 18 вересня, "гірники" стартують в оновленій Лізі чемпіонів. перший матч команда зіграє проти Болоньї, на стадіоні "Ренато Даль'Ара". Початок – о 19:45 за київським часом.

Раніше донеччани визначилися зі списком гравців, які потрапили до заявки на основний етап Ліги чемпіонів, а штучний інтелект оцінив шанси української команди на вихід у плейоф турніру.

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