ЕА FC 25: “революційний” футбольний симулятор заради ваших грошей

27 вересня офіційно вийшов у реліз новий футбольний симулятор EA FC 25. Для завзятих фанатів цієї гри це велика подія. Вони чекали на неї усе літо, щоб знову зайти в онлайн-режим та перевірити свої сили в матчах з іншими геймерами.

Нашій редакції вдалося отримати копію гри, затестувавши версію раннього доступу. Емоцій багато, проте не всі вони позитивні.

Маленькі плюси та величезні мінуси EA FC 25

Цього року черговий "шедевр" від компанії Electronic Arts не сильно вражає своїми змінами. Номінально у грі зʼявилося багато нових фішок, які мають покращити геймплей та загальні відчуття для тих, хто буде занурений у свій FC 25, проте у реальності все зовсім не так.

Перш ніж критикувати футсім, варто почати з позитиву. Місцями графіку підняли на неймовірно високий рівень, особливо це стосується облич футболістів, рухів модельок та мікромоментів. Дуже подобається передивлятися повтори забитих голів, де крупним кадром видно, як гравці роблять маленькі дотики до мʼяча, підігруючи собі для більш комфортного прийому чи удару. Це дійсно круто.

Подобається і те, як штучний інтелект у грі перестає виглядати дурним та безідейним. Навіть боти стали трохи цікавішими, тому фанатам режиму "Карʼєра" буде хоч весело піднімати свою команду чи футболіста на вершину. На цьому, на жаль, позитив закінчується.

Чому гра стала такою повільною? Наш тест проходив на PS5, яка спокійно тягне новітні ігри, проте FC 25 була настільки повільною, що довелося шукати у тіктоці лайфхаки, щоб бодай меню швидко переключалося. Це просто жах, таких проблем не мала ще жодна частина легендарного футсіму.

Баги у грі теж дивують не на жарт. Приклад: грав матч в онлайні та захисник мого опонента забив автогол через те, що голкіпер просто не зреагував на передачу. Мені, звісно ж, було приємно, але просто уявіть думки людини, яка грає рейтингову гру і пропускає таке…

Це ще не все. Улюблений гандікап все ще присутній у грі. Після десяти років боротьби із цією проблемою, EA Sports просто закрили очі, щоб геймерам було "цікавіше" грати один з одним. В мене вже був приклад таких веселощів. Я програв через те, що гра просто не давала мені забити, бо у суперника десь склад був не такий крутий, як у мене. У мій бік так футсім не "грає".

Ще одна проблема – донат. Скільки ж грошей людина викидає на те, аби купити собі пак у надії, що там буде Мбаппе, Голанд чи легенда. Проте реальність доволі жорстока, але не для стрімерів. Компанія EA видала перед-перед релізні версії блогерам, які її встигли розрекламувати. Це дуже потужний піар-хід, проте вони мали більше двох тижнів на гру, та на те, щоб зробити зі свою складу "лялю" в режимі Ultimate Team. Лише заради нього геймери і змушені купляти собі нові частини "фіфи".

В цілому, гра непогана, але якщо справа не стосується онлайну, заради якого люди витрачають шалені гроші, а наступного року все це "згорає", бо ваш прогрес, внутрішня валюта та гравці – не переносяться, або хоча б не перетворюються у кешбек на старті нової гри. Ось вона, легендарна система "pay2win".

Наостанок додамо, що тепер швидкість ваших гравців не впливає на те, чи зможете ви обійти на захисника із команди суперника. Гра по ходу матчу вирішує, хто та як буде бігати та наздоганяти опонента, тому на це ви вплинути, на жаль, не можете.

Режим Rush: навіщо це треба?

ЕА Sports бачить, що у грі вже нема революції, тому компанія шукає кожен рік щось нове, аби залучити нову аудиторію, яка принесе більше грошей. Цього разу канадський розробник подивився на успіх Kings League, яку створив колишній захисник Барселони Жерар Піке.

Успіх змусив додати цей режим у гру. У цьому немає нічого поганого, бо можна було просто не грати у нього, але це не стосується любителів онлайну. Хочеш гарний буст на початку гри у вигляді досвіду та безкоштовних паків – грай у Rush.

Ця ідея могла б дійсно дати якесь різноманіття для геймерів у режимі UT, проте вона ще не закінчена. Її швиденько зробили та закинули у гру, щоб було хоч щось нове в онлайні, проте гра в Rush не приносить жодного задоволення.

У чому сенс гри: є дві команди, що грають 5х5, де голкіперів відіграє штучний інтелект, а для чотирьох польових гравців створюється лоббі, де треба брати гравців за певними характеристиками та за 6 хвилин виділеного часу необхідно обіграти суперників. У разі нічиї – золотий гол.

У перші декілька матчів було цікаво грати, проте далі настав якийсь шах. Після двох-трьох пропущених голів партнери виходять з гри, через що лишається на певний час моделька гравця, яку лише згодом бере під свій контроль ШІ. За цю хвилини гри 4 на 5 можна пропустити багато голів і витратити немало нервів.

Компанія EA мала б розуміти, що можливі випадки rage quit, проте розробник не наказує за це геймерів. Максимум, що побачить людина на екрані: "Вашу нагороду за наступні матчі буде зменшено". Це не покарання, а сюр. Введіть хоча б систему, як у CS2 чи DOTA2, де за вихід із сеансу будуть карати гравців баном на деякий час, адже це вже командна гра, від якої залежить доля інших.

Висновки

На жаль, компанія EA створила продукт, який оцінять лише ті, хто давно не грав у футбольні симулятори. Натомість справжні фанати "ФІФИ" не розуміють чому та навіщо вийшла нова частина гри, яка взагалі не відповідає вимогам сучасного онлайн-геймінгу.

Проблема у тому, що канадський розробник ігор відчуває себе недоторканим на цьому поприщі. У всіх легендарних та крутих бізнес-проєктах були свої протистояння. В Apple є Samsung, у Marvel – DC, у BMW – Mercedes і тд. Відсутність конкуренції руйнує саму гру, даючи розробникам максимум нахабності та малу свободу дій для геймерів. Сподіваємося, що скоро Кріштіану Роналду випустить свою "вбивцю EA FC", в яку він вклав велику суму грошей.

Чи можемо ми порекомендувати цю гру? Навряд. Якщо вам онлайн не потрібен, то грайте у старі версії футсіму, різниці особливої ви не відчуєте. Проте якщо ви хочете EA FC 25 заради онлайну – вирішуйте самі. Ваші нерви та гроші того не вартують.