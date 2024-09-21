Шевченко, Циганков та Лунін: збірна найрейтинговіших українців в EA FC 25

20 вересня вийшла передрелізна версія культового футбольного симулятора FIFA, який вже на новий лад називається EA FC 25.

Редакція сайту Чемпіон не змогла пройти повз такої події, зібравши збірну найкращих українських футболістів у грі. Одразу зазначимо, що бралися топові представники нашої країни саме за позицією, тому не дивуйтеся відсутності Андрія Ярмоленка, який має 75 рейтинг.

Воротар: Андрій Лунін (81 рейтинг)

Захист: Олександр Зінченко (79), Микола Матвієнко (76), Ілля Забарний (77), Олександр Караваєв (74)

Півзахист: Михайло Мудрик (77), Руслан Малиновський (77), Микола Шапаренко (78), Віктор Циганков (83)

Напад: Андрій Шевченко (88), Артем Довбик (84)

Резерв: Анатолій Трубін (78), Віталій Миколенко (77), Денис Попов (75), Віталій Буяльский (77), Георгій Судаков (77), Олександр Зубков (76), Роман Яремчук (74)

Зазначимо, що повний реліз гри EA FC 25 відбудеться 27 вересня.