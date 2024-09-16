Шапаренко – найкращий, Ярмоленко бігає наче равлик: Динамо показало рейтинг гравців в EA FC 25

Футбольний клуб Динамо Київ опублікував рейтинг усіх своїх гравців у новому футбольному симуляторі EA FC 25.

Кияни зробили декілька добірок із футболістами, показавши найшвидших, найбільш технічних та фізично сильних гравців.

Хавбек Микола Шапаренко отримав найбільших рейтинг серед усіх своїх одноклубників (78). В той же час останню позицію за загальним показником займає Валентин Моргун (58).

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Найбільший апгрейд у грі отримав хавбек Назар Волошин, якому додали 11 позицій до загального рейтингу.

Денис Попов став єдиним серед складу Динамо, хто має показник "захисту" більше 70. Його найближчими переслідувачами у за цими характеристиками є Володимир Бражко, Віталій Буяльский, Владислав Дубінчак та Олександр Караваєв. У всіх – 68.

Нагадаємо, офіційно нова частина EA FC 25 вийде 27 вересня.