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ЕА Sports довелося видалити фірмове святкування зірки Реала з FC 25 через расизм

Богдан Войченко — 18 березня 2025, 16:58
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ЕА Sports довелося видалити фірмове святкування зірки Реала з FC 25 через расизм

EA Sports опинилася в центрі скандалу після несподіваного видалення одного з голевих святкувань у FC 25.

Анімація, що відтворювала рухи мавпи, була доступна у грі лише тиждень, перш ніж студія вирішила її прибрати. Найцікавіше те, що це не випадковий жест святкування належало особисто нападнику Реала Ендріку.

Причина такого рішення поки що офіційно не пояснена, але багато фанатів вважають, що видалення стало відповіддю на скарги з боку гравців, які побачили у святкуванні расистський підтекст.

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Нагадаємо, цього сезону на рахунку 18-річного бразильця лише 1 гол в 16 матчах Ла Ліги. Контракт гравця з "вершковими" розрахований до літа 2030 року.

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Раніше повідомлялося, що Ендрік замінив Неймара у заявці збірної Бразилії на матчі відбору до чемпіонату світу-2026.

У п'ятницю, 21 березня, "селесао" прийматимуть Колумбію, а в середу 26-го завітають в гості до Аргентини.

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