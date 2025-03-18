ЕА Sports довелося видалити фірмове святкування зірки Реала з FC 25 через расизм

EA Sports опинилася в центрі скандалу після несподіваного видалення одного з голевих святкувань у FC 25.

Анімація, що відтворювала рухи мавпи, була доступна у грі лише тиждень, перш ніж студія вирішила її прибрати. Найцікавіше те, що це не випадковий жест – святкування належало особисто нападнику Реала Ендріку.

Причина такого рішення поки що офіційно не пояснена, але багато фанатів вважають, що видалення стало відповіддю на скарги з боку гравців, які побачили у святкуванні расистський підтекст.

Нагадаємо, цього сезону на рахунку 18-річного бразильця лише 1 гол в 16 матчах Ла Ліги. Контракт гравця з "вершковими" розрахований до літа 2030 року.

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Раніше повідомлялося, що Ендрік замінив Неймара у заявці збірної Бразилії на матчі відбору до чемпіонату світу-2026.

У п'ятницю, 21 березня, "селесао" прийматимуть Колумбію, а в середу 26-го завітають в гості до Аргентини.