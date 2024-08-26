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Став відомий новий час проведення матчу 4 туру УПЛ Лівий Берег — Чорноморець

Руслан Травкін — 26 серпня, 16:18
Став відомий новий час проведення матчу 4 туру УПЛ Лівий Берег — Чорноморець
УПЛ

Початок матчу 4 туру чемпіонату України-2024/25 між Лівим Берегом та Чорноморцем було перенесено.

Про це повідомляє УПЛ.

Старт гри — 17:00. Початково матч мав розпочатись о 15:30, але через повітряну тривогу довелося змістити початок поєдинку. Стартові склади команд уже відомі.

Також сьогодні мають відбутися матчі Колос — Верес (18:00) та ЛНЗ — Карпати (19:00)

Переглянути зустірчі можна на каналі єдиного телепула УПЛ ТБ — він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТБ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv і т.д.).

Лівий берег Чемпіонат України, УПЛ Чорноморець

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