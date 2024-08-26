Чорноморець та Лівий Берег визначилися зі стартовими складами на матч 4 туру УПЛ

Офіційний сайт Української Прем’єр-ліги оприлюднив стартові склади Чорноморця та Лівого Берега на матч 4 туру чемпіонату України-2024/25.

Чорноморець: Рудько, Удод, Бутко (к), Кисіль, Кайо, Шпорн, Габелок, Попов, Янаков, Хобленко, Петряк.

Запасні: Вічний, Васильєв, Лотоцький, Білошевський, Калин, Хромей, Жоао, Пшеничнюк, Яновіч.

Лівий Берег: Механів, Соколов, Якимів, Самар, Сідней, Співаков (к), Дедух, Банада, Синиця, Когут, Сухоручко.

Запасні: Фастов, Астахов, Семенов, Шаповал, Дударенко, Косовський, Галас, Когут, Непейпієв, Литовченко, Войцеховський, Приходько.

Зазначимо, що матч відбудеться сьогодні, 26 серпня, початок — о 15:30 за київським часом. Однак, він може бути перенесений, як і поєдинок між Карпатами та ЛНЗ через повітряну тривогу.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепула УПЛ ТБ — він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТБ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv і т.д.).

Наразі одесити мають в активі три очка та посідають 13 місце у таблиці після двох поразок та однієї перемоги. "Лелеки" досі не здобули жодного очка, розмістившись внизу рейтингу УПЛ без жодної перемоги.