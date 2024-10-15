Гвардіола готовий залишитися в Манчестер Сіті

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола розглядає можливість залишитися в клубі ще на один рік.

Про це повідомляє The Telegraph.

Поточний контракт Гвардіоли розрахований до літа 2025 року. Раніше повідомлялося про те, що іспанського фахівця хочуть бачити на посаді головного тренера збірної Англії, а Манчестер Сіті вже шукає заміну своєму наставнику.

Проте Гвардіола не проти залишитися в Манчестер Сіті ще на рік. На даний момент саме такий варіант продовження його кар’єри є найімовірнішим. При цьому керівництво Манчестер Сіті не підганяє іспанця ухвалити рішення щодо свого майбутнього якомога швидке.

Гвардіола очолює Манчестер Сіті з 2016 року. Він привів команду до 6 чемпіонських титулів у АПЛ та перемоги в Лізі чемпіонів 2023 року.