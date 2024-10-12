Ман Сіті розглядає двох кандидатів на посаду головного тренера у разі відходу Гвардіоли

Чемпіон Прем'єр-ліги Англії Манчестер Сіті визначився з потенційними наступниками головного тренера Жузепа Гвардіоли.

Про це повідомив The Telegraph.

За інформацією видання, пріорітетними варіантами для "містян" є земляк Гвардіоли Хабі Алонсо, який наразі тренує Баєр, та Рубен Аморім зі Спортінга.

Журналісти також зазначають, що варіант того, що Пеп залишиться на своїй посаді не виключається, адже, він ще не дав остаточної відповіді босам Ман Сіті стосовно майбутнього, але, очікується, що це відбудеться до кінця першої половини сезону.

Чинний контракт Гвардіоли з клубом спливає влітку наступного року.

Раніше повідомлялося, що Жузеп Гвардіола може очолити збірну Англії у 2025 році, коли закінчиться термін дії його нинішнього контракту із Манчестер Сіті.