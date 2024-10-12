Гвардіолу хочуть запросити до збірної Англії

Жузеп Гвардіола може очолити збірну Англії у 2025 році, коли закінчиться термін дії його нинішнього контракту із Манчестер Сіті.

Про це повідомляє Daily Mail.

Лі Карслі, який зараз тимчасово виконує обов’язки головного тренера збірної Англії, все ще зберігає шанси обійняти цю посаду на постійній основі.

Проте Футбольна асоціація Англії (ФА) розглядає на роль повноцінного тренера кандидатури кількох наставників клубів із АПЛ. Пріоритетний варіант – Жузеп Гвардіола. При цьому, платити йому ті ж 20 мільйонів фунтів на рік, які заробляє 53-річний іспанець на даний момент в Манчестер Сіті, ФА не зможе.

Вчора повідомлялося про те, що переговори щодо роботи в збірній Англії веде екс-тренер Челсі Томас Тухель.