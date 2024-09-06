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Джерело повідомило зарплату Довбика в Ромі

Ігор Чернявський — 6 вересня, 12:40
Джерело повідомило зарплату Довбика в Ромі
Getty Images

Нападник Роми Артем Довбик заробляє 3 з половиною мільйони євро на рік (після вирахування податків).

Про це повідомляє Calcio e Finanza.

За даними джерела, 27-річний українець входить до п’ятірки найбільш високооплачуваних гравців римського клубу. Більше нього отримують лише аргентинці Пауло Дібала та Леандро Паредес (по 4,5 млн євро).

Нагадаємо, Довбик перейшов із Жирони в Рому на початку серпня. У перших трьох матчах йому не вдалося відзначитися жодною результативною дією. Артем був викликаний на вересневі матчі збірної України в Лізі націй, але він пропустить їх через м’язову травму.

Рома Чемпіонат Італії, Серія А Артем Довбик

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